شؤون فلسطينية

شاهد: فيديو من داخل مسجد (الكتيبة) للحظة الاستهداف

شاهد: فيديو من داخل مسجد (الكتيبة) للحظة الاستهداف
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صفحة مسجد (الكتيبة)، مقطع فيديو، يرصد لحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لمنطقة الكتيبة، غربي مدينة غزة.

والفيديو المنتشر، رصدته كاميرات المسجد الداخلية، حيث أدى القصف لأضرار جسيمة داخل المسجد وخارجه.

شاهد الفيديو..

 

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