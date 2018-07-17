شاهد: فيديو من داخل مسجد (الكتيبة) للحظة الاستهداف

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رام الله - دنيا الوطننشرت صفحة مسجد (الكتيبة)، مقطع فيديو، يرصد لحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لمنطقة الكتيبة، غربي مدينة غزة.والفيديو المنتشر، رصدته كاميرات المسجد الداخلية، حيث أدى القصف لأضرار جسيمة داخل المسجد وخارجه.