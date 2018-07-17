استشهاد الشاب ساري الشوبكي متأثراً بجراح أصيب بها بمسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت عائلة الشوبكي، عن استشهاد نجلها الشاب ساري داوود الشوبكي، صباح اليوم، متأثراً بجراح أصيب بها قبل نحو شهرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة.وأشارت العائلة إلى أن نجلها، أصيب برصاصة في عُنقه، أدت لشلل رباعي، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القدس؛ لتلقي العلاج، إلى أن أُعلن عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 140 شهيداً.بدورها، لم تُعلن وزارة الصحة الفلسطينية، حتى هذه اللحظة، عن استشهاد الشاب ساري الشوبكي.