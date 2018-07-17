رئيس الحكومة المجرية يزور إسرائيل اليوم

رام الله - دنيا الوطنيزور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، في زيارة رسمية، وسيحل ضيفًا على رئيس الوزراء نتنياهو، حيث من المتوقع أن يزور حائط البراق، ويلتقي مع كبار الحاخامات.وعلى الرغم من كون دولته عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن أوربان يقود خطاً معادياً للاتحاد الأوروبي، وعلى هذه الخلفية، تعززت العلاقات بين إسرائيل والمجر، وبين رئيسي الوزراء أوربان ونتنياهو في السنوات الأخيرة.وعلمت (يسرائيل هيوم) أنه على عكس الزعماء الأوروبيين الآخرين، الذين يزورون إسرائيل، فإن أوربان لن يزور الأراضي الفلسطينية، ومع ذلك، ومن أجل التحرر من الالتزام، سيرسل أوربان نائبه إلى كنيسة المهد في بيت لحم.يشار إلى أن أوربان، الذي فاز مؤخراً في الانتخابات بغالبية ساحقة، يتعرض لهجوم من قبل الدوائر الليبرالية في أوروبا الغربية، والولايات المتحدة، بادعاء أنه معاد للسامية، في حين طالبت منظمة العفو الدولية بالأمس، بمنع زيارته إلى متحف الكارثة في القدس "ياد فاشيم".