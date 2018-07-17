دولي

الحكومة الإسرائيلية تخصص 5 مليارات شيكل لتحصين المباني من الصواريخ والزلازل

الحكومة الإسرائيلية تخصص 5 مليارات شيكل لتحصين المباني من الصواريخ والزلازل
الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء السياسي – الأمني، أمس الاثنين، تخصيص 5 مليارات شيكل لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة الصواريخ والزلازل.

وسيقوم فريق يرأسه مجلس الأمن القومي وبمشاركة وزارة الجيش ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى، في غضون 60 يومًا، بصياغة خطة مفصلة للميزانية للسنوات 2019-2030.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لكتلة الليكود: "كخطوة أولى، سنخصص على الفور نصف مليار شيكل، أولا لحماية البلدات الشمالية، فهذا هو الشيء المحرق الآن، وبالطبع فإن القضية برمتها في مقدمة جدول أعمالنا".

وقد وضعت وزارة الجيش خطة تسمى "درع الجبهة الداخلية"، تهدف إلى مساعدة 300 سلطة محلية في الشمال، تقع على بعد 45 كيلومترًا من الحدود، وست مدن في الشمال والجنوب قريبة من الشق السوري – الأفريقي، وتواجه خطر التعرض لزلزال.

 وسيتم إعداد مئات الملاجئ العامة، وتحصين البنى التحتية الأساسية، وتحصين جميع مؤسسات الخدمات الأساسية في الشمال، بما في ذلك المدارس ومؤسسات الرعاية والمستشفيات.

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