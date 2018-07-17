لبيد: نتنياهو سرب معلومات استراتيجية خلال "الجرف الصامد"

رام الله - دنيا الوطناتهم رئيس حزب (يوجد مستقبل) الإسرائيلي يئير لبيد، أمس الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتسريب معلومات استراتيجية من المجلس الوزاري السياسي الأمني (كابينت)، خلال فترة الحكومة السابقة.وقال لبيد لنتنياهو خلال مناقشة حول اقتراح بسحب الثقة من الحكومة: "أنت قمت بتسريب معلومات من المجلس الوزاري السياسي- الأمني خلال عملية عسكرية، من المجلس الذي كنت أنا عضواً فيه"، وكان لبيد يشغل منصب وزير المالية، خلال عملية (الجرف الصامد) في صيف عام 2014.وكان رئيس الوزراء قد قال أمس، خلال الجزء المغلق من اجتماع كتلة حزب الليكود: إنه "من المستحيل إدارة الحكومة بواسطة التغريد على تويتر والتسريبات".وقال لبيد في الكنيست، رداً على ذلك: "تعال، وانظر إليّ من هنا، من هذا المنبر، وقل لي إنه ليس صحيحاً، أنا أعرف وأنت تعرف أن هذا صحيح، أنت تسرب من مجلس الوزراء اليوم في وقت يتعرض فيه مواطنو إسرائيل للتهديد".وعن الوضع في غلاف غزة، أوضح لبيد، "لا يوجد وقف لإطلاق النار لأن هناك نيران، إذا لم يستطع الأطفال في غلاف غزة النوم ليلاً، فيجب ألا يستطيع يحيى سنوار النوم ليلاً، أيضاً".وكانت صحيفة (هآرتس) وقناة الأخبار، قد نشرتا، خلال عملية (الجرف الصامد)، أن مسؤولين كبار في الجيش، قدروا أمام وزراء الحكومة بأن توسيع العملية واحتلال قطاع غزة، قد يستمر لعدة سنوات، وسيكلف حياة مئات الجنود وآلاف المدنيين الفلسطينيين.وفي حينه، نسب وزراء في المجلس الوزاري التسريب للمقربين من نتنياهو، وقدروا أن هدفه كان إحباط الضغط لتكثيف الرد العسكري في قطاع غزة.وقال عضو في المجلس الوزاري، آنذاك، لصحيفة (هآرتس): إن "هذا عمل خطير للغاية، لأن حماس أدركت من خلال النشر أن إسرائيل لا تنوي غزو قطاع غزة، لم يكن هناك أي سبب يجعلها تعتقد أن النشاط الإسرائيلي سيكون منخفضًا".وفي حينه، طلب عضو الكنيست إيتان كابل (العمل) من المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.