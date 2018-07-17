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الحوثي يُؤكد التعامل بإيجابية مع مبادرة شخصيات عربية لإيقاف الحرب

الحوثي يُؤكد التعامل بإيجابية مع مبادرة شخصيات عربية لإيقاف الحرب
رام الله - دنيا الوطن
أكد قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس، الاثنين 16 تموز/ يوليو، التعامل بإيجابية مع مبادرة أعلنتها مجموعة من الشخصيات العربية، تتضمن هدنة لثلاثة أشهر في اليمن تهيئ لمفاوضات برعاية دولية؛ لإيقاف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة على (تويتر): "نثمن أولاً الموقف الإيجابي لهؤلاء النخبة العرب، ونشكر لهم استشعار المسؤولية في حرمة نزيف الدماء اليمنية، ونؤكد أننا سنبحث كل ما ورد بإيجابية، وإننا مع المصالحة ودعونا مراراً للهدنة بمناسبة الأشهر الحرم، وغيرها، ورفضتها الدول المتحالفة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ودعا الحوثي الشخصيات العربية التي أعلنت المبادرة إلى زيارة اليمن؛ للمناقشة والاطلاع على كل شيء عن قرب، ومعرفة الواقع اليمني.

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