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محامي علي عبد الله صالح يكشف تفاصيل آخر حوار له مع الحوثيين

محامي علي عبد الله صالح يكشف تفاصيل آخر حوار له مع الحوثيين
رام الله - دنيا الوطن
كشف محامي الرئيس اليمني السابق، الراحل علي عبد الله صالح، ما قال إنه مضمون الحوار الأخير الذي دار بين صالح وعناصر من جماعة الحوثيين، قبل أن يقتلوه بلحظات.

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها المحامي محمد المسوري، لصحيفة (عاجل الإلكترونية)، أمس الاثنين.

وقال المحامي المسوري: "صالح كان يستبعد إقدام الحوثيين على اغتياله، لكنه كان شجاعاً عندما واجه لحظة غدرهم به".

وكشف المحامي، أن الحوثيين كانوا يريدون أن يستسلم علي عبد الله صالح لهم، ليفرضوا عليه الإقامة الجبرية، قائلاً: "إن الحوثيين عندما دخلوا منزله طلبوا منه أن يقول: "أنا في وجه (في حماية) السيد (في إشارة إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي) ونتركك"، إلا أن صالح وبحسب رواية محاميه رفض ذلك، فيما لم يصدر المحامي مصدر معلوماته.

وأضاف: "إن الرئيس الراحل، رفض أن ينصاع للحوثيين بعد البيان الذي أصدره، ودعا فيه الشعب اليمني للانتفاض ضدهم والعودة إلى الصف العربي".

وقال المسوري: "الكل أخطأ، ونحن دفعنا ثمن تحالفنا معهم (الحوثيين)، وكنا أكثر خسارة"، مضيفاً: "حذر صالح من الجماعة الحوثية قبل حادث اغتياله بأسبوع واحد".

وكان الرئيس صالح متحالفاً مع جماعة الحوثي التي تقاتل القوات الحكومية اليمنية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقبل مقتله بأيام كان صالح قد دعا اليمنيين إلى التمرد على جماعة "أنصار الله" الحوثيين، مؤكداً استعداده لفتح صفحة جديدة وبدء حوار مع التحالف العربي، وهو ما أعقبته معارك طاحنة بين قواته والحوثيين، انتهت بمقتله وعدد من أقاربه وقادة من حزب "المؤتمر الشعبي" الذي كان يتزعمه.

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