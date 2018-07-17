قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً من الضفة وتصادر آلاف الشواكل
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطقة مختلفة من الضفة الغربية، طالت 16 فلسطينياً.
وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط قطعة سلاح، كما تمت مصادرة آلاف الشواكل، زاعماً أنها كانت مخصصة لدعم العمليات.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطقة مختلفة من الضفة الغربية، طالت 16 فلسطينياً.
وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط قطعة سلاح، كما تمت مصادرة آلاف الشواكل، زاعماً أنها كانت مخصصة لدعم العمليات.
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