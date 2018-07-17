شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً من الضفة وتصادر آلاف الشواكل

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً من الضفة وتصادر آلاف الشواكل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطقة مختلفة من الضفة الغربية، طالت 16 فلسطينياً.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط قطعة سلاح، كما تمت مصادرة آلاف الشواكل، زاعماً أنها كانت مخصصة لدعم العمليات.

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