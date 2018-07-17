شؤون فلسطينية

الثلاثاء: أجواء حارة نسبياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

الثلاثاء: أجواء حارة نسبياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/07/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين، والرياح جنوبية غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-22 32-22 32-21 بيت لحم 32-22 32-22 32-21
رام الله والبيرة 30-21 30-21 30-20 طولكرم 33-24 33-24 33-24
نابلس 33-23 33-23 33-22 قلقيلية 33-24 33-24 33-24
جنين 35-24 35-24 35-23 سلفيت 32-22 32-22 32-21
طوباس 35-24 35-24 35-23 روابي 33-22 33-22 33-21
الخليل 30-21 30-21 30-20 غزه 31-25 31-25 31-25
أريحا 41-27 41-27 41-27 خانيونس 31-25 31-25 31-25
الأغوار الشمالية 39-25 39-25 39-25 رفح 33-24 33-24 33-24

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