بعد اغلاق معبر كرم أبو سالم... الاقتصاد بغزة تصدر تعليمات هامة للمواطنين

طالبت وزارة الاقتصاد في غزة جميع التجار، ان يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وان لا يكونوا أداة ضغط على أبناء شعبنا، وذلك في أعقاب إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم التجاري.





وقالت الاقتصاد في بيان صحفي، ان اي تاجر سيرفع من الأسعار او يحتكر اي نوع من البضائع هو متساوق مع الاحتلال في حصاره على غزة.





وأضافت ان العقوبات التي ستتخذ بحق التجار المخالفين ستكون شديدة ورادعة ولن يتم التهاون معهم.





ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين الاكتفاء بما يلزم وعدم التهافت على الأسواق.





كما طالبت المواطنين بعدم السماح لأي تاجر باستغلالهم، وذلك عبر تقديم الشكاوى في مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة كل حسب محافظته.





مكتب غزة 2641211

مكتب الشمال 2485434

مكتب الوسطى 2551319

مكتب خانيونس 2052100

مكتب رفح 2145720





وأكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك ستعمل ليل نهار لمتابعة الأسواق وملاحقة المخالفين





وأشارت الاقتصاد إلى أن "الاحتلال يواصل سياسته العنصرية ويشدد من حصاره الظالم على قطاع غزة، وذلك تحت ذرائع واهية وغير قانونية محاولا كسر صمود وإرادة شعبنا".





وأكدت ان الاحتلال ما يزال يضاعف من إجراءاته الرامية إلى تشديد حصاره المفروض من أكثر من عشر سنوات، وأعلنت إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وهو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.





وأردفت أن تبعات الاغلاق ستنعكس بشكل مباشر واساسي على الحياة العامة.

رام الله - دنيا الوطن