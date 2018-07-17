شؤون فلسطينية

بعد اغلاق معبر كرم أبو سالم... الاقتصاد بغزة تصدر تعليمات هامة للمواطنين

رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الاقتصاد في غزة جميع التجار، ان يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وان لا يكونوا أداة ضغط على أبناء شعبنا، وذلك في أعقاب إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم التجاري.

وقالت الاقتصاد في بيان صحفي، ان اي تاجر سيرفع من الأسعار او يحتكر اي نوع من البضائع هو متساوق مع الاحتلال في حصاره على غزة.

وأضافت ان العقوبات التي ستتخذ بحق التجار المخالفين ستكون شديدة ورادعة ولن يتم التهاون معهم.

ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين الاكتفاء بما يلزم وعدم التهافت على الأسواق.

كما طالبت المواطنين بعدم السماح لأي تاجر باستغلالهم، وذلك عبر تقديم الشكاوى في مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة كل حسب محافظته.

مكتب غزة 2641211
مكتب الشمال 2485434
مكتب الوسطى 2551319
مكتب خانيونس 2052100
مكتب رفح 2145720

وأكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك ستعمل ليل نهار لمتابعة الأسواق وملاحقة المخالفين 

وأشارت الاقتصاد إلى أن "الاحتلال يواصل سياسته العنصرية ويشدد من حصاره الظالم على قطاع غزة، وذلك تحت ذرائع واهية وغير قانونية محاولا كسر صمود وإرادة شعبنا".

وأكدت ان الاحتلال ما يزال يضاعف من إجراءاته الرامية إلى تشديد حصاره المفروض من أكثر من عشر سنوات، وأعلنت إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وهو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

وأردفت أن تبعات الاغلاق ستنعكس بشكل مباشر واساسي على الحياة العامة.

أخبار ذات صلة

حماس: إغلاق الاحتلال لكرم أبو سالم جريمة ضد الإنسانية

حماس: إغلاق الاحتلال لكرم أبو سالم جريمة ضد الإنسانية

ادارة المعابر: توقف العمل في معبر رفح اليوم الثلاثاء

ادارة المعابر: توقف العمل في معبر رفح اليوم الثلاثاء

أبو سيف: سنناقش نتائج حوارات مصر مع حماس وعندها سنتخذ المواقف

أبو سيف: سنناقش نتائج حوارات مصر مع حماس وعندها سنتخذ المواقف

محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى يبحثان سبل التعاون المشترك

محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى يبحثان سبل التعاون المشترك

عياش: سلطات الاحتلال ستُقلص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال صباح غدٍ

عياش: سلطات الاحتلال ستُقلص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال صباح غدٍ

سلطات الاحتلال تُغلق &#34;كرم أبو سالم&#34; بشكل كامل وحتى إشعار آخر

سلطات الاحتلال تُغلق "كرم أبو سالم" بشكل كامل وحتى إشعار آخر

إسرائيل قامت بتشويش خطاب &#34;سليماني&#34; الذي وجهه لغزة

إسرائيل قامت بتشويش خطاب "سليماني" الذي وجهه لغزة

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل &#34;رزان النجار&#34; عمدًا

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل "رزان النجار" عمدًا

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى يبحثان سبل التعاون المشترك

محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى يبحثان سبل التعاون المشترك

إسرائيل قامت بتشويش خطاب &#34;سليماني&#34; الذي وجهه لغزة

إسرائيل قامت بتشويش خطاب "سليماني" الذي وجهه لغزة

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل &#34;رزان النجار&#34; عمدًا

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل "رزان النجار" عمدًا

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا: أنتِ نجمة المونديال

مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا: أنتِ نجمة المونديال

رضوان: قوى المقاومة في المنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيق بينها

رضوان: قوى المقاومة في المنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيق بينها

رأفت: الإفراج عن المستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة يؤكد عنصرية القضاء الإسرائيلي

رأفت: الإفراج عن المستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة يؤكد عنصرية القضاء الإسرائيلي

منوعات

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

&#34;فضيحة الموسم&#34;.. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

"فضيحة الموسم".. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

شاهد شكل&#34;أحلام&#34; بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

شاهد شكل"أحلام" بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

&#34;اصرف مافي الجيب واشحد بكرة عادي&#34;.. تامر حسني يُغني للمُفلسين

"اصرف مافي الجيب واشحد بكرة عادي".. تامر حسني يُغني للمُفلسين

فتاة تكشف: &#34;هذه صور زفافي وليست صور شيري عادل ومعز مسعود&#34;

فتاة تكشف: "هذه صور زفافي وليست صور شيري عادل ومعز مسعود"

لا تنتقد هؤلاء النجمات إن ارتدين المايوه .. ردودهن قاسية جداً

لا تنتقد هؤلاء النجمات إن ارتدين المايوه .. ردودهن قاسية جداً

بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

عربي

تلاسن إعلامي علني بين النظام السوري وإيران

تلاسن إعلامي علني بين النظام السوري وإيران

سفير الخرطوم بالقاهرة يُعلن موعد زيارة الرئيس المصري للسودان

سفير الخرطوم بالقاهرة يُعلن موعد زيارة الرئيس المصري للسودان

شاهد: بوتين يمنح ترامب &#34;كرة سوريا&#34; في الملعب الأمريكي

شاهد: بوتين يمنح ترامب "كرة سوريا" في الملعب الأمريكي

بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب

بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب