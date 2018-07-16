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شؤون فلسطينية

حماس: إغلاق الاحتلال لكرم أبو سالم جريمة ضد الإنسانية

حماس: إغلاق الاحتلال لكرم أبو سالم جريمة ضد الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس، إن إغلاق الاحتلال  معبر كرم أبو سالم وحرمان غزة من أبسط مستلزمات ومتطلبات الحياة هي جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع، جرأه عليها الصمت الإقليمي والدولي على جرائمه وانتهاكاته وغياب القرارات الرادعة بحقه.

وأضافت في تصريح مقتضب على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، إن هذه الإجراءات الانتقامية تعكس حجم الظلم وبشاعة الجريمة التي تتعرض لها غزة، والتي سيكون لها تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي، ولن تفلح أبدا في التأثير في المواقف الوطنية لاستمرار النضال والمقاومة لانتزاع حقوقنا وإنهاء الحصار.

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