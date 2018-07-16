ادارة المعابر: توقف العمل في معبر رفح اليوم الثلاثاء





ونوهت الادارة أنه وعلى كافة المواطنين انتظار كل جديد.





وأعلنت السلطات المصرية مساء اليوم الإثنين عن إعادة حافلة المسافرين الوحيدة، التي غادرت القطاع باتجاه الجانب المصري من معبر رفح البري، بسبب خلل فني في نظام الحاسوب والاتصالات لديها.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة معبر رفح البري عن توقف العمل يوم غدًا الثلاثاء أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.