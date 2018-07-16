أبو سيف: سنناقش نتائج حوارات مصر مع حماس وعندها سنتخذ المواقف





وأشار ابو سف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الأحمد سيناقش هذه النتائج عند عودته الى ارض الوطن مع القيادة الفلسطينية، وبناءً عليها سيتم اتخاذ الموقف، لافتا إلى أنه حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت.









خاص دنيا الوطنأعلن عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أن عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية للحركة استمع من مصر نتائج اللقاءات التي جرت مع حركة حماس في العاصمة القاهرة.