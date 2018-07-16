محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى يبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا٬ اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، مع معالي رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم والوفد المرافق له، بحضور العقيد مهند صوان مدير الشرطة القضائية، وعدد من مدراء الدوائر في سلطة النقد.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في مجال تطوير أنظمة لتوفير خدمة التسديد الالكتروني للمواطنين للإيفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة عن قرارات المحاكم٬ والتعاون في مجال تدريب القضاة في أساسيات العمل المصرفي لتمكينهم من البت في القضايا ذات العلاقة في الأمور المالية والمصرفية.وأكد المحافظ الشوا على استعداد سلطة النقد لبذل كافة الجهود وبالتنسيق مع المصارف الفلسطينية، للعمل على توفير خدمة التسديد الالكتروني للالتزامات المالية المترتبة عن قرارات المحاكم٬ لما لها من آثار إيجابية تصب في مصلحة المواطن وتسهل عليه تسديد التزاماته المالية وتسهم في تيسير عمل الجهاز القضائي. وأشاد معالي المحافظ بجهود مجلس القضاء الأعلى في المحافظة على استقلال القضاء ونزاهته، وتطبيق العدالة وتنفيذ القانون٬ تحقيقاً لخدمة مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.من جانبه ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى دور سلطة النقد في قيادة القطاع المصرفي الفلسطيني وتطويره والمحافظة على استقراره٬ والتعاون البنّاء الذي تبديه مع المؤسسات الوطنية خدمة لمصالح المواطنين.