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سفير الخرطوم بالقاهرة يُعلن موعد زيارة الرئيس المصري للسودان

سفير الخرطوم بالقاهرة يُعلن موعد زيارة الرئيس المصري للسودان
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة السودان، يوم الخميس المقبل، لمدة يومين، لبحث ملفات التعاون الثنائي والملفات الإقليمية مع الرئيس عمر البشير.

وأكد سفير الخرطوم بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المحمود عبد الحليم لموقع (روسيا اليوم)، أن هذه الزيارة هي الأولى للرئيس المصري بعد انتخابه مؤخراً لولاية ثانية، حيث تتميز بأهميتها توقيتاً ومضموناً.

وأشار السفير إلى أنها تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين، ورداً أيضاً على الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة، قبيل الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير عبد الحليم: "إن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين"، مشيراً إلى أن القمة السودانية المصرية، ستُعني باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين، والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في كافة المجالات.

وسيبحث الرئيسان نتائج الاجتماعات التي شهدتها الفترة المنصرمة منذ اجتماع الرئيسين في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخراً، مروراً بزيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين.

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