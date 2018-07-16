عياش: سلطات الاحتلال ستُقلص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال صباح غدٍ

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال، بدلاً من ستة أميال، وذلك بدءاً من صباح غدٍ الثلاثاء.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أعلنت مساء اليوم الاثنين، أنها ستبدأ بإغلاق (معبر كرم أبو سالم).





وقال نزار عياش ،نقيب الصيادين الفلسطينيين في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أبلغت سلطات الاحتلال، الارتباط الفلسطيني بأنه سيتم تقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال فقط، بدءاً من صباح غدٍ الثلاثاء".