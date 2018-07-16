سلطات الاحتلال تُغلق "كرم أبو سالم" بشكل كامل وحتى إشعار آخر

خاص دنيا الوطنأعلن رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستغلق معبر "كرم أبو سالم" التجاري، بشكل كامل، بدءًا من يوم غد الثلاثاء.وقال فتوح لـ"دنيا الوطن": منذ الغد، سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم وحتى إشعار آخر، ويسمح فقط بادخال الأدوية عند الضرورة.وأوضح أن سبب الإغلاق بحسب ادعات الجانب الإسرائيلي، هي الأحداث الجارية على حدود قطاع غزة.