شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُغلق "كرم أبو سالم" بشكل كامل وحتى إشعار آخر

سلطات الاحتلال تُغلق "كرم أبو سالم" بشكل كامل وحتى إشعار آخر
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
أعلن رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستغلق معبر "كرم أبو سالم" التجاري، بشكل كامل، بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

وقال فتوح لـ"دنيا الوطن": منذ الغد، سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم وحتى إشعار آخر، ويسمح فقط بادخال الأدوية عند الضرورة.

وأوضح أن سبب الإغلاق بحسب ادعات الجانب الإسرائيلي، هي الأحداث الجارية على حدود قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

عياش: لم نُبلغ بتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال

عياش: لم نُبلغ بتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال

إسرائيل قامت بتشويش خطاب &#34;سليماني&#34; الذي وجهه لغزة

إسرائيل قامت بتشويش خطاب "سليماني" الذي وجهه لغزة

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل &#34;رزان النجار&#34; عمدًا

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل "رزان النجار" عمدًا

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

القناة 12: الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية بغزة

القناة 12: الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية بغزة

مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا: أنتِ نجمة المونديال

مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا: أنتِ نجمة المونديال

الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان وحماس &#34;سقطة&#34;

الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان وحماس "سقطة"

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل &#34;رزان النجار&#34; عمدًا

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل "رزان النجار" عمدًا

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

رضوان: قوى المقاومة في المنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيق بينها

رضوان: قوى المقاومة في المنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيق بينها

رأفت: الإفراج عن المستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة يؤكد عنصرية القضاء الإسرائيلي

رأفت: الإفراج عن المستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة يؤكد عنصرية القضاء الإسرائيلي

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة وتضارب حول مكان سقوطه

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة وتضارب حول مكان سقوطه

شاهد: نجاة مجموعة من &#34;ألوية الناصر&#34; من قصف إسرائيلي خلال التصعيد الأخير

شاهد: نجاة مجموعة من "ألوية الناصر" من قصف إسرائيلي خلال التصعيد الأخير

الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

منوعات

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

&#34;فضيحة الموسم&#34;.. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

"فضيحة الموسم".. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

شاهد شكل&#34;أحلام&#34; بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

شاهد شكل"أحلام" بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

&#34;اصرف مافي الجيب واشحد بكرة عادي&#34;.. تامر حسني يُغني للمُفلسين

"اصرف مافي الجيب واشحد بكرة عادي".. تامر حسني يُغني للمُفلسين

فتاة تكشف: &#34;هذه صور زفافي وليست صور شيري عادل ومعز مسعود&#34;

فتاة تكشف: "هذه صور زفافي وليست صور شيري عادل ومعز مسعود"

لا تنتقد هؤلاء النجمات إن ارتدين المايوه .. ردودهن قاسية جداً

لا تنتقد هؤلاء النجمات إن ارتدين المايوه .. ردودهن قاسية جداً

بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

عربي

بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب

بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب

تصرف الأمير &#34;تميم&#34; مع زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم يُدهش الصحافة العالمية

تصرف الأمير "تميم" مع زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم يُدهش الصحافة العالمية

ألوية العمالقة تعثر على كاميرا إعلام جماعات الحوثي

ألوية العمالقة تعثر على كاميرا إعلام جماعات الحوثي

الرئيس التونسي يدعو رئيس الحكومة للاستقالة أو اللجوء للبرلمان

الرئيس التونسي يدعو رئيس الحكومة للاستقالة أو اللجوء للبرلمان