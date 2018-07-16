إسرائيل قامت بتشويش خطاب "سليماني" الذي وجهه لغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الخطاب الذي ألقاه قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، وتوجه به إلى قطاع غزة، شهد تشويشاً عليه، ما أدى إلى توقفه أكثر من مرة.وقال محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي، وفق ما نقلت عنه قناة (صدى البلد) المصرية: إن حركة الجهاد الإسلامي، تتهم إسرائيل بالوقوف وراء عملية التشويش على الخطاب الذي كان عبر الأقمار الصناعية.يذكر، أن سليماني، ألقى كلمة عبر نظام (فيديو كونفرانس) باللغة العربية في إطار مهرجان (البارود الرطب).