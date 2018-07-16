شؤون فلسطينية

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، مدرسة خلة الضبع الواقعة جنوب شرق يطا بمحافظة الخليل، والتي تعرضت الأسبوع الماضي للهدم من قبل قوات الاحتلال.

ورافق الوزير في جولته، وكيل الوزارة، د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، بحضور مدير تربية يطا، خالد أبو شرار، وأمين سر إقليم حركة فتح بيطا والمسافر، د. كمال مخامرة، ورئيس مجلس قروي توانة محمد ربعي.

وأكد صيدم ضرورة إعادة بناء المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، واستعداد الوزارة لتوفير كافة الأمور اللوجستية لتحقيق هذا الهدف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية في خلة الضبع؛ بما يسهم في تنشئة جيل قادر على مجابهة كافة التحديات التي تواجهه.

وأشاد الوزير بصمود أهالي خلة الضبع بالرغم من المضايقات وتهديدات الاحتلال المتكررة لهذه المناطق النائية في محاولة منه لتهجير الأهالي والاستيلاء على أراضيهم، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تقوم به بلدية يطا، وحركة فتح بيطا في الدفاع عن الأهالي والتخفيف عنهم، ومساعدة الوزارة في تذليل العقبات.

من جهته، أشاد مخامرة بجهود الوزارة وقيادتها التربوية في دعم وتطوير المسيرة التعليمية في التجمعات البدوية التي تهدف إلى تعزيز صمود وثبات الأهالي في هذه التجمعات، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود لثني الاحتلال عن مطامعه وإفشال مخططاته.

وفي سياق ذي صلة، زار صيدم والوفد المرافق له، بلدية يطا إذ تم الاجتماع برئيسها إبراهيم أبو زهرة؛ إذ بحثا عدة قضايا تهم قطاع التعليم ومن أهمها آخر المستجدات المتعلقة بتشييد مدرسة مهنية في المدينة، والتي تخدم طلبة من كافة المناطق المجاورة، كما زار تربية يطا واللقاء بمديرها وكوادرها للاطلاع على مجريات العمل فيها.

وفي سياق آخر، كرم صيدم طلبة الجامعات الأيتام التابعين للجمعية الإسلامية الخيرية، حيث تم بتوزيع 120 مساعدة مالية عليهم بدعم من الجمعية القطرية الخيرية، وسمو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وذلك بمشاركة وزير الزراعة د. سفيان سلطان، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشوؤن الإدارية والمالية والأبنية واللوزام م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، وممثل محافظ محافظة الخليل د. رفيق الجعبري، ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية حاتم البكري، ومدير التربية خليل عاطف الجمل.

وأكد صيدم أهمية توفير الدعم لطلبة العلم خاصة الأيتام منهم، لافتاً إلى أن العلم هو السبيل الوحيد للنهوض بالدولة والارتقاء باسم فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية، مشيداً بجهود الجمعية الداعمة للطلبة، شاكراً سمو الشيخ محمد بن حمد ال ثاني والجمعية القطرية، مثمناً جهود محافظة الخليل والخيرين من أبناء المحافظة.

وتطرق صيدم إلى ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق التجمعات البدوية؛ خاصةً (الخان الأحمر) و(مسافر يطا)، داعياً إلى توفير الدعم والإسناد؛ لتعزيز صمود أبناء هذه التجمعات.

بدوره، أوضح البكري، أن الجمعية تسعى إلى توفير كافة الاحتياجات للأيتام، مؤكداً المساهمة في ترسيخ مفهوم العمل الخيري، لافتاً إلى مواصلة الطريق للنهوض بالجمعية للاستمرار برعاية الأيتام.

وأشاد البكري بجهود القيادة التربوية ممثلة بالوزير صيدم للاهتمام بدعم القطاع التعليمي وتطويره، معبراً عن تقديره لحرصهم على دعم الطلبة من مختلف الشرائح في إكمال تعليمهم العالي، وتوفير خدمات نوعية لعديد المؤسسات التربوية؛ بما يضمن تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.

أخبار ذات صلة

عياش: لم نُبلغ بتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال

عياش: لم نُبلغ بتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال

سلطات الاحتلال تُغلق &#34;كرم أبو سالم&#34; بشكل كامل وحتى إشعار آخر

سلطات الاحتلال تُغلق "كرم أبو سالم" بشكل كامل وحتى إشعار آخر

إسرائيل قامت بتشويش خطاب &#34;سليماني&#34; الذي وجهه لغزة

إسرائيل قامت بتشويش خطاب "سليماني" الذي وجهه لغزة

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل &#34;رزان النجار&#34; عمدًا

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل "رزان النجار" عمدًا

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

القناة 12: الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية بغزة

القناة 12: الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية بغزة

مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا: أنتِ نجمة المونديال

مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا: أنتِ نجمة المونديال

الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان وحماس &#34;سقطة&#34;

الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان وحماس "سقطة"

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل &#34;رزان النجار&#34; عمدًا

(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل "رزان النجار" عمدًا

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

رضوان: قوى المقاومة في المنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيق بينها

رضوان: قوى المقاومة في المنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيق بينها

رأفت: الإفراج عن المستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة يؤكد عنصرية القضاء الإسرائيلي

رأفت: الإفراج عن المستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة يؤكد عنصرية القضاء الإسرائيلي

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة وتضارب حول مكان سقوطه

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة وتضارب حول مكان سقوطه

شاهد: نجاة مجموعة من &#34;ألوية الناصر&#34; من قصف إسرائيلي خلال التصعيد الأخير

شاهد: نجاة مجموعة من "ألوية الناصر" من قصف إسرائيلي خلال التصعيد الأخير

الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

منوعات

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

&#34;فضيحة الموسم&#34;.. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

"فضيحة الموسم".. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

شاهد شكل&#34;أحلام&#34; بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

شاهد شكل"أحلام" بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

&#34;اصرف مافي الجيب واشحد بكرة عادي&#34;.. تامر حسني يُغني للمُفلسين

"اصرف مافي الجيب واشحد بكرة عادي".. تامر حسني يُغني للمُفلسين

فتاة تكشف: &#34;هذه صور زفافي وليست صور شيري عادل ومعز مسعود&#34;

فتاة تكشف: "هذه صور زفافي وليست صور شيري عادل ومعز مسعود"

لا تنتقد هؤلاء النجمات إن ارتدين المايوه .. ردودهن قاسية جداً

لا تنتقد هؤلاء النجمات إن ارتدين المايوه .. ردودهن قاسية جداً

بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

عربي

بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب

بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب

تصرف الأمير &#34;تميم&#34; مع زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم يُدهش الصحافة العالمية

تصرف الأمير "تميم" مع زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم يُدهش الصحافة العالمية

ألوية العمالقة تعثر على كاميرا إعلام جماعات الحوثي

ألوية العمالقة تعثر على كاميرا إعلام جماعات الحوثي

الرئيس التونسي يدعو رئيس الحكومة للاستقالة أو اللجوء للبرلمان

الرئيس التونسي يدعو رئيس الحكومة للاستقالة أو اللجوء للبرلمان