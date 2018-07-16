صيدم يتفقد مدرسة خلة الضبع ويُكرّم مجموعة من الطلبة الأيتام بالخليل

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، مدرسة خلة الضبع الواقعة جنوب شرق يطا بمحافظة الخليل، والتي تعرضت الأسبوع الماضي للهدم من قبل قوات الاحتلال.ورافق الوزير في جولته، وكيل الوزارة، د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، بحضور مدير تربية يطا، خالد أبو شرار، وأمين سر إقليم حركة فتح بيطا والمسافر، د. كمال مخامرة، ورئيس مجلس قروي توانة محمد ربعي.وأكد صيدم ضرورة إعادة بناء المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، واستعداد الوزارة لتوفير كافة الأمور اللوجستية لتحقيق هذا الهدف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية في خلة الضبع؛ بما يسهم في تنشئة جيل قادر على مجابهة كافة التحديات التي تواجهه.وأشاد الوزير بصمود أهالي خلة الضبع بالرغم من المضايقات وتهديدات الاحتلال المتكررة لهذه المناطق النائية في محاولة منه لتهجير الأهالي والاستيلاء على أراضيهم، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تقوم به بلدية يطا، وحركة فتح بيطا في الدفاع عن الأهالي والتخفيف عنهم، ومساعدة الوزارة في تذليل العقبات.من جهته، أشاد مخامرة بجهود الوزارة وقيادتها التربوية في دعم وتطوير المسيرة التعليمية في التجمعات البدوية التي تهدف إلى تعزيز صمود وثبات الأهالي في هذه التجمعات، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود لثني الاحتلال عن مطامعه وإفشال مخططاته.وفي سياق ذي صلة، زار صيدم والوفد المرافق له، بلدية يطا إذ تم الاجتماع برئيسها إبراهيم أبو زهرة؛ إذ بحثا عدة قضايا تهم قطاع التعليم ومن أهمها آخر المستجدات المتعلقة بتشييد مدرسة مهنية في المدينة، والتي تخدم طلبة من كافة المناطق المجاورة، كما زار تربية يطا واللقاء بمديرها وكوادرها للاطلاع على مجريات العمل فيها.وفي سياق آخر، كرم صيدم طلبة الجامعات الأيتام التابعين للجمعية الإسلامية الخيرية، حيث تم بتوزيع 120 مساعدة مالية عليهم بدعم من الجمعية القطرية الخيرية، وسمو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وذلك بمشاركة وزير الزراعة د. سفيان سلطان، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشوؤن الإدارية والمالية والأبنية واللوزام م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، وممثل محافظ محافظة الخليل د. رفيق الجعبري، ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية حاتم البكري، ومدير التربية خليل عاطف الجمل.وأكد صيدم أهمية توفير الدعم لطلبة العلم خاصة الأيتام منهم، لافتاً إلى أن العلم هو السبيل الوحيد للنهوض بالدولة والارتقاء باسم فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية، مشيداً بجهود الجمعية الداعمة للطلبة، شاكراً سمو الشيخ محمد بن حمد ال ثاني والجمعية القطرية، مثمناً جهود محافظة الخليل والخيرين من أبناء المحافظة.وتطرق صيدم إلى ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق التجمعات البدوية؛ خاصةً (الخان الأحمر) و(مسافر يطا)، داعياً إلى توفير الدعم والإسناد؛ لتعزيز صمود أبناء هذه التجمعات.بدوره، أوضح البكري، أن الجمعية تسعى إلى توفير كافة الاحتياجات للأيتام، مؤكداً المساهمة في ترسيخ مفهوم العمل الخيري، لافتاً إلى مواصلة الطريق للنهوض بالجمعية للاستمرار برعاية الأيتام.وأشاد البكري بجهود القيادة التربوية ممثلة بالوزير صيدم للاهتمام بدعم القطاع التعليمي وتطويره، معبراً عن تقديره لحرصهم على دعم الطلبة من مختلف الشرائح في إكمال تعليمهم العالي، وتوفير خدمات نوعية لعديد المؤسسات التربوية؛ بما يضمن تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.