الأحمد يبحث مع المدير العام للأمن العام اللبناني أوضاع اللاجئين

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد اليوم الاثنين، المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان، أشرف دبور.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وأوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.