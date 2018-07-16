القناة 12: الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة (12) مساء اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية في قطاع غزة.وقالت القناة: اليوم جرى استدعاء جنود احتياط، للعمل في غلاف غزة.وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قال: إن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، يتطلب إجماعاً إسرائيلياً، ولكنه لم يستبعد اللجوء إليه "كخيار أخير".وأضاف ليبرمان لصحيفة (يديعوت احرونوت) اليوم الاثنين: "يجب أن يكون لعملية عسكرية واسعة النطاق إجماع واسع، بسبب تعددية الأحزاب والحركات والجماعات في إسرائيل".