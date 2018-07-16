القناة 12: الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة (12) مساء اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية في قطاع غزة.
وقالت القناة: اليوم جرى استدعاء جنود احتياط، للعمل في غلاف غزة.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قال: إن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، يتطلب إجماعاً إسرائيلياً، ولكنه لم يستبعد اللجوء إليه "كخيار أخير".
وأضاف ليبرمان لصحيفة (يديعوت احرونوت) اليوم الاثنين: "يجب أن يكون لعملية عسكرية واسعة النطاق إجماع واسع، بسبب تعددية الأحزاب والحركات والجماعات في إسرائيل".
أكدت القناة (12) مساء اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لأي أمر بشن عملية عسكرية في قطاع غزة.
وقالت القناة: اليوم جرى استدعاء جنود احتياط، للعمل في غلاف غزة.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قال: إن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، يتطلب إجماعاً إسرائيلياً، ولكنه لم يستبعد اللجوء إليه "كخيار أخير".
وأضاف ليبرمان لصحيفة (يديعوت احرونوت) اليوم الاثنين: "يجب أن يكون لعملية عسكرية واسعة النطاق إجماع واسع، بسبب تعددية الأحزاب والحركات والجماعات في إسرائيل".
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