مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا: أنتِ نجمة المونديال

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب: إن حوارًا قصيرًا جمعه بالرئيسة الكرواتية قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، ما بين كرواتيا وفرنسا.وأكد الرجوب، أن الرئيسة كوليندا كيتاروفيتش، كانت تسأل نظيرها الفرنسي ايمانويل ماكرون عن توقعاته بنتيجة المباراة فقاطعها الرجوب قائلاً: "اسأليني أنا.. أنتِ كنت النجم الألمع في كأس العالم".. فقالت نعم سنفوز، ليرد اللواء الرجوب: "سيكون من الصعب جداً التغلب على الفريق الفرنسي".يذكر، أن الرجوب حضر ضمن الوفد الفلسطيني، رفقة الرئيس محمود عباس المباراة النهائية إلى جانب عدد من زعماء العالم في ملعب لوجنيكي، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4-2.