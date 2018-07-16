شاهد: بوتين يمنح ترامب "كرة سوريا" في الملعب الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنمازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عبر اقتباس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن "كرة التسوية" في سوريا تبقى في ملعب روسي.وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، ما بين بوتين وترامب، الذي عقد في أعقاب محادثاتهما في العاصمة الفنلندية (هلسنكي): قال بوتين: "فيما يتعلق بكون كرة سوريا في ملعبنا.. فقد قال الرئيس الأمريكي: إننا نجحنا في استضافة كأس العالم لكرة القدم، وأريد أن أقدم هذه الكرة للسيد ترامب، فهي الآن في ملعبه.. كما أن الولايات المتحدة ستستضيف كأس العالم لكرة القدم، في العام 2026، كما استضفناه هذا العام بنجاح.وأخذ دونالد ترامب الكرة من يدي بوتين وهو يبتسم قائلا: "صحيح ، علينا استضافة المونديال، ونأمل أن ننجح نحن أيضا في ذلك"، فيما قدم الكرة لزوجته ميلانيا التي كان في الصف الأول من المؤتمر الصحفي.