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خلال القمة التاريخية.. بوتين: لا علاقة لي بالانتخابات الأمريكية.. ترامب: الأمريكان والروس أغبياء

خلال القمة التاريخية.. بوتين: لا علاقة لي بالانتخابات الأمريكية.. ترامب: الأمريكان والروس أغبياء
الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال القمة التي أجراها نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم، لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده الطرفان، وصف الرئيس الروسي القمة مع نظيره الأمريكي بـ"الناجحة والمثمرة"، وقال: إنها انعقدت في أجواء "بناءة وإيجابية"، واعتبر أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.

وأوضح بوتين: "بالطبع يوجد مشاكل كثيرة لا تزال قائمة، ولم نتمكن من إزالة جميع الأنقاض، وهذا كان مستحيلاً، لكنني أعتقد أننا قمنا بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه"، مشيرًا إلى أنه لم يتدخل أو بلاده في الانتخابات الأمريكية، والتي أفرزت ترامب رئيسًا بعد منافسة مع هيلاري كلينتون.

وشدد بوتين على ضرورة توحيد روسيا والولايات المتحدة جهودهما الرامية لمواجهة التهديدات المشتركة بالنسبة لهما، وفقًا لقناة (روسيا اليوم).

وقال موضحاً: "إن روسيا والولايات المتحدة تواجهان اليوم تحديات أخرى تماماً، ومن بينها الانعدام الخطير لتوازن آليات الأمن الدولي والاستقرار، والأزمات الإقليمية، وتمدد التهديدات النابعة عن الإرهاب والجرائم العابرة للقارات والعناصر الإجرامية، وزيادة عدد المشاكل في الاقتصاد العالمي، والمخاطر البيئية وغيرها، وليس من الممكن حل هذه المشاكل إلا بتضافر الجهود".   

بدوره، قال ترامب: "حتى في فترة التوتر خلال زمن الحرب الباردة، حينما كان العالم مغايراً تماماً عما هو الآن، كانت الولايات المتحدة وروسيا قادرتين على الاحتفاظ بالحوار الوثيق بينهما، وعلاقاتنا لم تكن أسوأ مما هي اليوم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "وعلى الرغم من ذلك فهذا الوضع تغير، منذ حوالي 4 ساعات، إنني مقتنع بذلك".    

وتابع ترامب موضحا: "بحثنا مجموعة من القضايا الملحة المختلفة، ذات الأهمية بالنسبة لكلا البلدين، وأجرينا حواراً منفتحاً ومثمراً، لقد كنا أغبياء نحن الأمريكان وكذلك الروس، عندما كنا لا نلتقي".

وشدد على أن "الحوار البناء بين الولايات المتحدة وروسيا، يعطي فرصة لتمهيد الطريق نحو السلام والاستقرار في العالم"، وأردف موضحاً: "الخلافات بين بلدينا معروفة، وناقشتها اليوم بشكل مفصل مع الرئيس بوتين".

واستدرك بالقول: "لو أردنا حل المشاكل التي يواجهها عالمنا، ينبغي علينا إيجاد سبل للتعاون وقواسم مشتركة".

 

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