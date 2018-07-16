الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان وحماس "سقطة"

رام الله - دنيا الوطنوصف اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ما أسماه "رعاية مسؤولين مصريين للقاء محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، مع ممثلين عن حركة حماس في القاهرة"، بأنها (سقطة).وقال الرجوب لقناة (روسيا اليوم): إن تلك "السقطة ارتكبها أشخاص بمواقع رسمية متدنية" في مصر، مضيفًا: "حسب معلوماتنا فقد جرت مراجعة، وأن هناك تعليمات واضحة وقاطعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة ووزارة الخارجية والمخابرات بعدم تكرارها".وأوضح، أن ما حدث "فضيحة لحماس أيضاً"، متابعًا:" كنا نأمل لو أن تلك الواقعة لم تحصل، لكن مادامت قد حصلت فنحن مستعدون لتجاوزها".