شؤون فلسطينية

رضوان: قوى المقاومة في المنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيق بينها

رضوان: قوى المقاومة في المنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيق بينها
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن الادارة الامريكية بإعلانها الباطل ونقل سفارة الاحتلال للقدس وضعت نفسها في خندق معادي للأمة العربية والإسلامية.

وأضاف رضوان: أن قرارات ترامب لن تغير الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية، أن القدس لنا ولا مقام لإسرائيل، على أرض فلسطين؛ لذا سنواصل مقاومتنا حتى نحررها ونحقق حق العودة.

وأشار إلى أن قوى المقاومة بالمنطقة مدعوة لرفع مستوى التنسيقية بينها لمواجهة المشاريع الإسرائيلية والأمريكية بالمنطقة، وعلى الاحتلال أن يدرك أن غزة لن تكون وحيدة في أي عدوان عليها، مضيفًا: نتقدم بالشكر الجزيل لإيران التي دعمت وما زالت المقاومة سياسيًا وماديًا وعسكريًا واعلامياً، ونرفض كل التهديدات التي تتعرض لها من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال.

وأوضح قائلًا: نوجه اليوم التحية للمقاومة الباسلة التي ردت على العدوان وفرضت قواعد جديدة أن القصف بالقصف والدم بالدم والهدم بالهدم وأرغمت الاحتلال على وقف عدوانه، متابعًا: المقاومة هي الدرع الواقي لمسيرات العودة ولشعبنا، وعلى الاحتلال ألاً يختبر صبر المقاومة، ونحذر الاحتلال من ارتكاب أي حماقة ضد ابناء شعبنا ومن حق المقاومة ان تدافع عن ابناء شعبها.

وتابع: نؤكد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق اهدافها؛ إذ هي اعادت قضيتنا إلى صدارة الاهتمام العالمي، وأكدت على وحدة شعبنا والأرض، وفضحت جرائم الاحتلال.

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