شؤون فلسطينية

رأفت: الافراج عن المستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة يؤكد عنصرية القضاء الإسرائيلي

رأفت: الافراج عن المستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة يؤكد عنصرية القضاء الإسرائيلي
صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الى ان مصادقة المحكمة العليا الاسرائيلية أمس الاحد بالإفراج عن المستوطن الذي قام بحرق عائلة دوابشة ليس بالأمر الجديد على دولة الاحتلال الاسرائيلي حيث يأتي ذلك في إطار ممنهج لما تتبعه من إرهاب تمارسه دولة الاحتلال منذ قيامها سنة 1948بقصد تهجير السكان الفلسطينيين عن ارضهم.

وقال في بيان له اليوم الاثنين:" ان ما يسمى بالقضاء في إسرائيل هو قضاء عنصري يخدم قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإسرائيليين وهذا ما يتبين من خلال القرارات القضائية التي يكيل بها بمكيالين وبدون وجهة حق ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الاعزل حيث افرجت المحكمة الاسرائيلية مسبقا عن الجندي قاتل الشهيد الشريف".

كما اشار رأفت الى ان هناك تحركات مستمرة من قبل القيادة الفلسطينية لملاحقة كل مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني سواء من قيادات جيش الاحتلال او من السياسيين الإسرائيليين.

وفي نهاية بيانه طالب رأفت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني والزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وذلك بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني الاستعماري عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194.

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