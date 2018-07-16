الإعلام الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة وتضارب حول مكان سقوطه

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل اعلام إسرائيلية: إن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، سقط مساء اليوم، بمنطقة مفتوحة في ساحل عسقلان، فيما قالت وسائل إعلام أخرى أنه سقط خارج السياج الفاصل.وأكد موقع (ريشت كان)، أنه بناءً غلى معلومات من مصادر الجيش الإسرائيلي، فقد سقط الصاروخ قرب السياج الفاصل في منطقة شاطئ عسقلان.وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إنه في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار بمنطقة زيكيم، فقد سقط صاروخًا فلسطينيًا قرب عسقلان، دون أن يؤدي لوقوع إصابات، مشيرة إلى الصاروخ سقط قرب طاقم القناة 14، أثناء إعدادهم تقرير عن الحرائق التي تندلع في مناطق غلاف غزة.بدوره، قال موقع (والا): يفحص الجيش الإسرائيلي مجدداً، ما إذا كان الصاروخ الذي أطلق من غزة قد عبر خط الحدود أم لا.وأكد أن القبة الحديدية اعترضت صاروخًا آخرًا.