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مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

دولي

صور: "لغة الجسد" بين ترامب وبوتين.. وما سر "الغمزة" الغامضة؟

صور: "لغة الجسد" بين ترامب وبوتين.. وما سر "الغمزة" الغامضة؟
الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في القصر الرئاسي الفلندي في هلسنكي.

ولدى دخول الرجلين، وجلوسهما أمام الكاميرات، بدا الطرافان متوتران من خلال القيام بحركات وايماءات بالوجه غير مفهومة.

ورصدت عدسات الكاميرات "لغة الجسد" بين الرجلين، التي وصفها الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها كانت غريبة، حيث "أهدى ترامب نظيره بوتين "غمزة" قبيل بدئهما بالتصريح.




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