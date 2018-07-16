صور: "لغة الجسد" بين ترامب وبوتين.. وما سر "الغمزة" الغامضة؟

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في القصر الرئاسي الفلندي في هلسنكي.ولدى دخول الرجلين، وجلوسهما أمام الكاميرات، بدا الطرافان متوتران من خلال القيام بحركات وايماءات بالوجه غير مفهومة.ورصدت عدسات الكاميرات "لغة الجسد" بين الرجلين، التي وصفها الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها كانت غريبة، حيث "أهدى ترامب نظيره بوتين "غمزة" قبيل بدئهما بالتصريح.