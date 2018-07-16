شاهد: نجاة مجموعة من "ألوية الناصر" من قصف إسرائيلي خلال التصعيد الأخير

رام الله - دنيا الوطننشرت ألوية الناصر صلاح الدين، مقطع فيديو، لبعض عملياتها العسكرية، خلال التصعيد الذي حدث مؤخرًا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.وتضمنت المقاطع المصورة، قصف المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، بالصواريخ والقذائف، اضافة لنجاة مجموعة من عناصر الألوية من محاولة اغتيال، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية المكان الذي تواجد فيه عناصر الألوية.