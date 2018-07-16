الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير دائرة شؤون الأطباء في وزارة الصحة د. أحمد شتات أن النقاط الطبية شكلت صمام الأمان الأول الذي استعدت به وزارة الصحة للتعامل مع الوضع الميداني شرق قطاع غزة.وأشار د. شتات أن الهدف الأساسي للنقاط الطبية هو إسعاف المصابين وعلاج الحالات البسيطة ميدانياً وتحويل الحالات المتوسطة والصعبة إلى المستشفيات بعد تقديم الإسعافات الأولية لها وهو ما كان من شأنه تخفيف الضغط على المستشفيات حيث تم علاج 47% من إجمالي الإصابات في النقاط الطبية وفق إحصائيات وزارة الصحة.