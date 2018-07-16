طائرات ومدفعية الاحتلال تقصف شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين عدة مناطق متفرقة على طول الحدود شمال قطاع غزة.وأطلقت مدفعية الاحتلال، عدة قذائف صوب أرضِ زراعية شرق مخيم جباليا، فيما قصفت الطائرات مرصدًا آخر للمقاومة خلف مقبر الشهداء شرق جباليا، إضافة إلى قيام آليات الاحتلال بإطلاق النار صوب نقطة رصد شمال بيت حانون.كما قصفت طائرات الاحتلال، مرصدًا للمقاومة قرب شارع المصريين، شمال بلدة بيت حانون، مما تسبب بأضرار في المكان.إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن طائرة تابعة لجيشه قصفت موقعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.