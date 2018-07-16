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علاوي يطالب بحكومة إنقاذ وطني بالعراق

علاوي يطالب بحكومة إنقاذ وطني بالعراق
اياد علاوي
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي: إن العراق يمُر بأزمة لربما هي الاخطر، اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها الكثير من الاشكالات والطعون.

وأضاف علاوي: إنه نظراً للتداعيات الحاصلة إضافة الى الخشية من ملامح عودة (الإرهاب)، ولانعدام حل الإشكالية القائمة بين بغداد واربيل بشكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة.

وأوضح أن حكومة الانقاذ التي ندعو لها ستكون آخر المحاولات لمعالجة اوضاع البلاد المتأزمة، على ان تكون حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته، تكون مسؤوليتها تحقيق الاستقرار وايجاد الحلول الفورية لابرز المشكلات في البلاد، ولانتشال العراق ونقله الى حالة تطمئن كل مواطن عراقي وتطمئن العالم.

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