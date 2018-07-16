الحمد الله يستقبل السفير التشيلي بعد انتهاء مهامه الرسمية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، السفير التشيلي لدى دولة فلسطين فرنسيسكو بيرناليس، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.وثمن الحمد الله دعم التشيلي لفلسطين، والمواقف التي أعلنت عنها مؤخرا لدعم مساعي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، ومشيدا بدور السفير بيرناليس في تعزيزها.