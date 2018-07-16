شؤون فلسطينية

ثمانية مشاريع طرق واسكان للأشغال العامة قيد الانجاز في نابلس

ثمانية مشاريع طرق واسكان للأشغال العامة قيد الانجاز في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والاسكان، الدكتور مفيد الحساينة،  أن وزارة الأشغال العامة والاسكان، وضمن أولوياتها تواصل العمل في قطاعي الطرق والاسكان وذلك من أجل النهوض بواقع البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي عمل الوزارة ضمن مشاريع معينة في اطار خطة عمل مدروسة تشمل كافة محافظات الوطن بتوزيع استراتيجي ووفقاً للأهمية من كل قطاع.

على صعيد محافظة نابلس، عملت وزارة الأشغال العامة والاسكان من خلال مديريتها على انجاز عدد من المشاريع الخاصة بالطرق والبنية التحتية والاشراف على تنفيذ عدد من المباني الحكومية.

في السياق ذاته، تستمر الآن الوزارة في محافظة نابلس في طرح عدد من المشاريع، لتبقى عجلة العمل والتطور تسير باتجاه النهوض بواقع أفضل بالمحافظة، ومن ضمنها انجاز ما نسبته 45% من مقر مديرية للأشغال العامة عوضاً عن القديمة  بمساحة 800 م وتشتمل على طابقين ، كما أن الوزارة مستمرة في انجاز تأهيل مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية لمحافظة نابلس بمساحة 600 م، عدا عن انجاز 95% من تأهيل مركز شديدي الاعاقة والذي يشتمل على تركيب سياج شبك حول المبنى واسفلت للساحات وتأهيل قاعة الطعام، وجميعهم بتمويل من الحكومة الفلسطينية.

كما أنجزت الوزارة أيضا ما نسبته 60% من معسكر عمليات الامن الوطني، المرحلة الأولى والتي تشتمل على بناء أسوار وخزان مياه وغرف للكهرباء والميكانيك والتي تأتي ضمن اتفاقية الاطار المنحة الأمريكية.

وأشار المهندس عمر صدقي ،مدير مديرية الاشغال بالمحافظة، الى أن الوزارة ، أنجزت صيانة سطح مبنى مركز الشيخ خليفة التابع للشؤون الاجتماعية وهو قيد التسليم، اضافة الى أنها ماضية في تأهيل جمعية الأفق الحكومية.

واضاف، أنه تم احالة عطاء اصلاح مجموعة من المنازل في المحافظة وسيتم مباشرة العمل فور صدور أمر المباشرة، اضافة الى فتح عطاء صيانة وحدة العناية المكثفة في مجمع الخدمات الطبي العسكري، وجميعهم  بتمويل من الحكومة الفلسطينية.

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