المالكي يلتقي الامين العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في لاهاي

رام الله - دنيا الوطنالتقى، اليوم الاثنين، د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين والوفد المرافق له بمدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيماوية احمد اوزومجو، ومستشاريه.جاء ذلك بعد دخول عضوية دولة فلسطين حيز النفاذ، معبرا وزير الخارجية عن رؤية دولة فلسطين المنسجمة مع رؤية المنظمة في المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لحظر استخدام الاسلحة الكيماوية، وغيرها من اسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.واكد المالكي ان فلسطين قدمت اعلانا حول جاهزيتها للانخراط باعمال المنظمة، ومنع استخدام اي اسلحة كيماوية، وفي نفس الوقت ضرورة توفير الحماية للشعب من هذه الاسلحة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.وشدد المالكي على اهمية ان تقوم المنظمة بتدريب الكوادر الفلسطينية على التعامل مع خطر هذه الاسلحة.بدوره، اكد أحمد اوزومجو مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيماوية على اهمية انضمام دولة فلسطين الى المنظمة، وعالمية هذه المنظمة والاتفاقية، ودورها في العالم، مؤكدا انهم على استعداد لاستقبال الكوادر الفلسطينية للتعرف على مجمل عمل المنظمة.وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني السفيرة روان سليمان، سفيرة فلسطين لدى هولندا، والسفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف، ود. عمر عوض الله رئيس ادارة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، والقانونية ياسمين زعيتر.