شؤون فلسطينية

الخضري: الاحتلال يمنع أكثر من ألف صنف من السلع من الدخول لغزة

الخضري: الاحتلال يمنع أكثر من ألف صنف من السلع من الدخول لغزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الإسرائيلي حظر مؤخرا أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، محذراً من أن ذلك يهدد بخنق تام للاقتصاد المحلي المتعثر أصلا بشدة.

وقال الخضري، اليوم الاثنين 16-7-2018 " إن الاحتلال شرع بخطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شللا كاملا لما تبقي من أنشطة اقتصادية فيها".

ونبه الخضري إلى أن إجراءات إسرائيل الجديدة تهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.


وأفاد الخضري بأنه بموجب تلك الإجراءات تم حظر دخول أكثر ألف صنف من البضائع للقطاعين التجاري والصناعي بما يشمل كل أنواع مواد الخام ومواد البناء وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية.

وذكر الخضري أن المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة التي تشهد تصاعدا في شح كميات البضائع ومهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام.

ونبه إلى أن إجراءات إسرائيل أصابت عمل غالبية المصانع في قطاع غزة بالشلل والعشرات منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة.

كما لفت إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري في غزة جزء منها عالق في الموانئ الإسرائيلية ويتم دفع رسوما ضريبية عليها وهو ما يكبد المستوردون المحليون خسائر مالية كبيرة.

وأبرز الخضري أن "حتى ما يتم إدخاله من مواد تموينية وغذائية إلى قطاع غزة حاليا يتراجع الإقبال عليها في أسواق غزة بسبب ضعف الحركة التجارية خاصة أن نحو 80 % من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر".

وشدد على مخاطر "بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام" بموجب إجراءات إسرائيل الأخيرة.

ودعا الخضري إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة عبر رفع قيود إسرائيل على المعابر والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.

أخبار ذات صلة

شاهد: نجاة مجموعة من &#34;ألوية الناصر&#34; من قصف إسرائيلي خلال التصعيد الأخير

شاهد: نجاة مجموعة من "ألوية الناصر" من قصف إسرائيلي خلال التصعيد الأخير

الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

طائرات ومدفعية الاحتلال تقصف شمال قطاع غزة

طائرات ومدفعية الاحتلال تقصف شمال قطاع غزة

الحمد الله يستقبل السفير التشيلي بعد انتهاء مهامه الرسمية

الحمد الله يستقبل السفير التشيلي بعد انتهاء مهامه الرسمية

أهالي &#34;كفر قاسم&#34; يطالبون بكشف الوثائق السرية للمجزرة التاريخية

أهالي "كفر قاسم" يطالبون بكشف الوثائق السرية للمجزرة التاريخية

النائب العام: نحرص على ملاحقة الجريمة الاقتصادية ودعم المنتج الوطني بشكل متوازن

النائب العام: نحرص على ملاحقة الجريمة الاقتصادية ودعم المنتج الوطني بشكل متوازن

التربية والبنك الوطني يوقعان اتفاقية لدعم مشاريع تربوية

التربية والبنك الوطني يوقعان اتفاقية لدعم مشاريع تربوية

قراقع يحذر من القوانين العنصرية التي يفرضها الاحتلال

قراقع يحذر من القوانين العنصرية التي يفرضها الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

الصحة بغزة: النقاط الطبية خففت الضغط على المستشفيات بنسبة 47%

الحمد الله يستقبل السفير التشيلي بعد انتهاء مهامه الرسمية

الحمد الله يستقبل السفير التشيلي بعد انتهاء مهامه الرسمية

النائب العام: نحرص على ملاحقة الجريمة الاقتصادية ودعم المنتج الوطني بشكل متوازن

النائب العام: نحرص على ملاحقة الجريمة الاقتصادية ودعم المنتج الوطني بشكل متوازن

التربية والبنك الوطني يوقعان اتفاقية لدعم مشاريع تربوية

التربية والبنك الوطني يوقعان اتفاقية لدعم مشاريع تربوية

قراقع يحذر من القوانين العنصرية التي يفرضها الاحتلال

قراقع يحذر من القوانين العنصرية التي يفرضها الاحتلال

ثمانية مشاريع طرق واسكان للأشغال العامة قيد الانجاز في نابلس

ثمانية مشاريع طرق واسكان للأشغال العامة قيد الانجاز في نابلس

المالكي يلتقي الامين العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في لاهاي

المالكي يلتقي الامين العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في لاهاي

الخضري: الاحتلال يمنع أكثر من ألف صنف من السلع من الدخول لغزة

الخضري: الاحتلال يمنع أكثر من ألف صنف من السلع من الدخول لغزة

منوعات

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

&#34;فضيحة الموسم&#34;.. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

"فضيحة الموسم".. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

شاهد شكل&#34;أحلام&#34; بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

شاهد شكل"أحلام" بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

&#34;اصرف مافي الجيب واشحد بكرة عادي&#34;.. تامر حسني يُغني للمُفلسين

"اصرف مافي الجيب واشحد بكرة عادي".. تامر حسني يُغني للمُفلسين

فتاة تكشف: &#34;هذه صور زفافي وليست صور شيري عادل ومعز مسعود&#34;

فتاة تكشف: "هذه صور زفافي وليست صور شيري عادل ومعز مسعود"

لا تنتقد هؤلاء النجمات إن ارتدين المايوه .. ردودهن قاسية جداً

لا تنتقد هؤلاء النجمات إن ارتدين المايوه .. ردودهن قاسية جداً

بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

بعد طلاقها.. الممثلة التركية أمينة صندل تثير الجدل بهذه الصور

عربي

بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب

بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب

ألوية العمالقة تعثر على كاميرا إعلام جماعات الحوثي

ألوية العمالقة تعثر على كاميرا إعلام جماعات الحوثي

الرئيس التونسي يدعو رئيس الحكومة للاستقالة أو اللجوء للبرلمان

الرئيس التونسي يدعو رئيس الحكومة للاستقالة أو اللجوء للبرلمان

شاهد: بسبب نهائي كأس العالم.. وزيرة مصرية تعيش لحظات عصيبة بين المشجعين

شاهد: بسبب نهائي كأس العالم.. وزيرة مصرية تعيش لحظات عصيبة بين المشجعين