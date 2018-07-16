أمال حمد: مايحدث في الخان الأحمر محاولات للالغاء حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنقالت الدكتورة أمال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية: إن هدف الاحتلال الإسرائيلي، من اخلاء منطقة الخان الاحمر شرق القدس المحتلة هو السيطرة على الارض وفرض حلول احادية الجانب على ارض الواقع.وأكدت حمد، ان هناك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بدا من اعلان ترامب ان القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارته اليها ثم محاولته سقاط قضية اللاجئين وحق العودة من خلال وقف المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وصولا الى قضية الحدود من خلال حملة التطهير العرقية الجارية في منطقة الخان الاحمر جاء ذلك خلال لقاء تثقيفي عقد في مقر الاتحاد في مدينة غزة حول الخان الاحمر واهميته الاستراتيجية وابعاد استهدافه.وشددت على أن معركة الخان الاحمر تعتبر تاريخه و فاصلة ان ما يجري هو جريمة حرب لتطبيق صفقة القرن التي تهدف لإخراج القدس وتصفيتها من اي حل ممكن.ودعت حمد جميع ابناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى جاهدا لكسر ارادتنا وتصفية قضية وجودنا وتحويل الصراع من سياسي وحقوق قانونية وتقرير المصير الى قضية انسانية.وبيّنت حمد على ضرورة الالتفاف حول القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس الذي وبرغم الضغوط الهائلة التي تعرض لها لم يتراجع قيد أنملة عن الثوابت الفلسطينية.وطالبت كافة الاحزاب والمؤسسان الرسمية والشعبية والجمعيات تنظيم زيارات يومية لقرية الخان الاحمر المستهدفه.