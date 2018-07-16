الأحمد يكشف تفاصيل جديدة حول ملف المصالحة ولقاؤه بالمصريين أمس

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن مصر تواصل تواصل جهودها الحقيقية والجدية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتاً إلى أن مصر ستحدد المواعيد والأطراف التي ستشارك في الاجتماعات المقبلة في القاهرة أو خارجها لتحقيق هذا الغرض.



وأوضح الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أن هذه الاجتماعات تهدف لتحديد الصيغة النهائية لأليات تنفيذ المصالحة وفق اتفاقيتي (2011،2014)، مشيراً إلى أن الجميع معني بتنفيذ المصالحة.يذكر أن الأحمد التقى أمس رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل وبحثا ملف المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد.وأضاف الأحمد، أنه سيعقد سلسلة لقاءات العاصمة اللبنانية بيروت مع جميع الفصائل الفلسطينية تمهيداً لعقد جلسة المجلس المركزي.