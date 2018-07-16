مجدلاني: سلمنا المصريين نسخة من تقرير لجنة غزة العليا وننتظر رد حماس

خاص دنيا الوطن - أحمد جلالقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن القيادة الفلسطينية لم تحدد موعداً لعقد جلسة المجلس المركزي وذلك من أجل إعطاء فرصة للجهود المصرية لتذليل العقبات في ملف المصالحة.وأوضح مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه في حال أحرزت تلك الجهود تقدماً سيكون هناك مكان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع المجلس المركزي المقبل.وأضاف مجدلاني: "في ضوء إنهاء الانقسام هناك خطوات إجرائية متفقين عليها، كما سيتم تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، وهذه من نتائج المصالحة وليس شرطاً مسبقاً لها".وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية سلمت جهاز المخابرات المصري نسخة من تقرير اللجنة العليا لأوضاع غزة، وهي بانتظار رد حركة حماس على ملف المصالحة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه.وتابع: "ننتظر الأجوبة التي تلقوها الأشقاء المصريين من حماس حيث أننا نتعامل مع مصر كشريك وليس وسيطاً، ونأمل أن يكون رد حماس إيجابي وتطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً".وأكمل: "نريد تطبيق المصالحة من حيث توقفت حركة حماس عن تطبيقها في حادثة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج".