عواد يجتمع بوفد رفيع المستوى من وزارة الصحة الهندية

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الصحة د. جواد عواد، اليوم الاثنين، وفداً رفيع المستوى، من وزارة الصحة الهندية، والسفير الهندي لدى فلسطين انيش راجان.وبحث الوزير عواد مع الوفد الهندي، أفق التعاون، وتعزيز العلاقات في الجانب الصحي، وإرسال الوفود الطبية.وأشاد وزير الصحة بمواقف الحكومة الهندية الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، الصحية والاقتصادية والسياسية، كما أشاد بجهود السفير الهندي لدى فلسطين، وعمله الدؤوب في تعزيز العلاقات بين البلدين.وتحدث د. عواد عن مشروع بناء المستشفى الهندي في بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، قائلاً: إن هذا المستشفى سيحمل اسم الهند للأبد، وسيكون علامة فارقة في القطاع الصحي الفلسطيني.وقال إن زيارة الوفد الهندي رفيع المستوى، هو فرصة كبيرة للاطلاع على الواقع الصحي، والوضع العام في فلسطين.وعرض وزير الصحة على الوفد الضيف التحديات التي يواجها القطاع الصحي الفلسطيني، بسبب ممراسات الاحتلال، كذلك الجرائم التي قام بها الجيش الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية والمرضى واقتحامه للمستشفيات، مستذكراً جريمة الاحتلال عندما قام جنود الاحتلال، بإعدم الشاب عبد االله عزام الشلالدة داخل المستشفى الأهلي بالخليل، واختطاف المريض عزام الشلالدة، وهو بأمس الحاجة للرعاية الصحية.كذلك عرض وزير الصحة على الوفد الهندي الإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، والخدمات النوعية التي تم إدخالها إضافة إلى بناء مراكز ومستشفيات متطورة، ومشروع مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع، إضافة إلى مستشفى هوغو تشافيز للعيون في ترمسعيا، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.من جهته، قال رئيس الوفد الهندي د. سودانش بانت: إن هناك علاقات وطيدة تربط الشعبين الهندي والفلسطيني، حيث تأتي هذه الزيارة استكمالاً وتجسيداً للتعاون الهندي الفلسطيني في شتى المجالات، وأهمها المجال الصحي.