الاعتداء على وكيل نيابة بمقر مباحث الخليل والشرطة تُشكّل لجنة تحقيق

رام الله - دنيا الوطن

قال مجلس إدارة نادي أعضاء النيابة العامة، إنه تم الاعتداء العنيف البدني واللفظي، على وكيل النيابة الأستاذ سمير بنات، وذلك في مقر فرع مباحث شرطة الخليل.



وأوضح المجلس، أن الاعتداء تم بواسطة مدير الفرع غسان الشعلان، وأفراد المباحث بالفرع المناوبين، رغم علمهم بشخصه ووظيفته، وبحضور وكيل نيابة آخر كان برفقته، مستنكرةً ما حدث ومطالبة بالتحقيق الفوري بالأمر.

وأوضح المجلس، أن الاعتداء تم بواسطة مدير الفرع غسان الشعلان، وأفراد المباحث بالفرع المناوبين، رغم علمهم بشخصه ووظيفته، وبحضور وكيل نيابة آخر كان برفقته، مستنكرةً ما حدث ومطالبة بالتحقيق الفوري بالأمر.





وأضاف ارزيقات، أنه تم توقيف عدد من الضباط عن العمل؛ لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وإصدار النتائج.







وأوضح ارزيقات، أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل، لذات الغرض.

ومن جانبه، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أن اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، أمر بتشيكل لجنة تحقيق من قيادة الشرطة، للتحقيق فيما حدث صباح اليوم الاثنين، مع أحد وكلاء النيابة في فرع المباحث العامة بشرطة الخليل.