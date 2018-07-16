صحيفة: الأميران ويليام وتشارلز رفضا لقاء ترامب الجمعة الماضي

قالت صحيفة (The Times)، إن الأميرين البريطانيين ويليام وتشارلز، رفضا المشاركة في اللقاء، الذي أجرته الملكة البريطانية اليزابيث الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي.

رام الله - دنيا الوطنوحسب الصحيفة، فإنه عادة لا تجري الملكة مثل هذه اللقاءات بانفراد، بل يرافقها أحد، لافتةً إلى أن الأمير ويليام، كان أثناء هذا اللقاء يلعب البولو في إطار حملة خيرية، في حين كان الأمير(والده) تشارلز، يحضر الفعاليات الخاصة بمشاركة شرطة مقاطعة غلوسترشير.ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الجمعة الماضي إلى قصر (ويندزور) للقاء الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، ليصبح ترامب الرئيس الأمريكي الـ 12 الذي تعرفت عليه الملكة شخصياً، وفيما بعد وصف ترامب اليزابيث الثانية بأنها "امرأة رائعة".