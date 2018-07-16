بن جاسم: هناك غفلة خليجية.. ومسؤول إماراتي يرد: أنت وأميرك السبب

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم: إن هناك "غفلة خليجية"، معتبراً أنه "لم يعد هناك مجلس تعاون للأسف الشديد"، في إشارة لدول مجلس التعاون الخليجي.





جاءت تصريحات بن جاسم، عبر حسابه الشخصي في (تويتر)، الأمر الذي دفع رئيس مجلس التعليم والمعرفة في الإمارات علي النعيمي للرد عليه.



ومجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من ست دول هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر.وكتب المسؤول القطري السابق في حسابه على (تويتر): "مما يجري حولنا من خلافات اقتصادية وعسكرية بين التكتلات الكبرى، أمريكا والصين، أمريكا وأوروبا، أمريكا وروسيا، الخلاف بين أمريكا وإيران، بالإضافة إلى ما يجري بين الكوريتين، أرى أن هناك غفلة خليجية، وتجاهلاً تاماً لموقع مصالحنا".وتابع: "إذا استمرت الحروب التجارية الدائرة الآن، فإنني أخشى أن تصبح أوروبا شبه جزيرة تتبع لآسيا أو بالأحرى للصين، وإذا كانت أوروبا ستصبح شبه جزيرة فماذا سنصبح نحن في مجلس التعاون؟ خاصةً إذا أدركنا أنه لم يعد هناك مجلس تعاون للأسف الشديد".ورد النعيمي، الذي يشغل منصب رئيس تحرير بوابة "العين الإخبارية" الإماراتية، قائلاً: "للأسف أنت وأميرك حمد بن خليفة من أوصل مجلس التعاون إلى هذه الحالة، بسبب تآمركم على السعودية، وكنت أتمنى أن تتحدث عن تسجيلاتكم مع القذافي وتعلن براءتك وندمك وتطلب الصفح من القادة والشعوب في السعودية وبقية الدول العربية، التي تآمرتم عليها".