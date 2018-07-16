نتنياهو من مستوطنات غلاف غزة: سنقصف مطلقي البالونات وحماس تواجه جداراً فولاذياً





بدوره، قال أوري ارئيل: "قرر مجلس الوزراء الرد بقوة على إطلاق الطائرات الورقية، سنرى النتائج في الأيام المقبلة".

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، الاثنين، إلى مستوطنات غلاف غزة، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت حرائق الطائرات الورقية، بحسب ما جاء على موقع (القناة 14) الإسرائيلية.وقال نتنياهو خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس: "أمرنا الجيش الإسرائيلي بقصف مطلقي البالونات، وإيقاف رعب الطائرات الورقية".وأضاف: "من المهم أن تفهم حركة حماس، أنها تواجه جداراً فولاذياً، وأن هذا الجدار يتكون أساساً من حكومة مصممة، وقيادة محلية صامدة".