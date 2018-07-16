وزارة الإعلام: قانون (فيسبوك) يسعى لحجب الحقيقة

اعتبرت وزارة الإعلام، مصادقة ما تسمى "لجنة التشريع والقانون" في الكنيست الإسرائيلية، "مشروع قانون (فيسبوك)، الذي يمنح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل، محاولة لحجب الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال.





وأكدت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا "القانون" يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم والعدوان، والتحريض المسموم ضد أبناء شعبنا.





وقالت: "الأًولى ببرلمان الاحتلال، وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء شعبنا، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق أطفالنا، والابتهاج بالجنود القتلة".





وحثت وزارة الإعلام، برلمانات العالم الحر على التدخل لوقف موجة العنصرية والتطرف، التي تحاول الكنيست شرعنتها بقوانين جائرة تُطلق يد الإرهاب، وتوفر الحماية للقتلة.

رام الله - دنيا الوطن