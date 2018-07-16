تصرف الأمير "تميم" مع زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم يُدهش الصحافة العالمية

حيث كان يجلس تميم بجوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول الصفوف في ملعب لوجنيكي خلال نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا، وتنبه أن زوجة الرئيس الفرنسي في الخلف.وفي تصرف "نبيل" كما وصفته الصحافة الفرنسية، قام الأمير تميم بالتخلي عن مقعده في الصف الأمامي ودعا إليه بريجيت ماكرون والتي بدا أنها رفضت في البداية إلى أن أقنعها بذلك.وأشادت صحيفة ليكيب الفرنسية الواسعة الانتشار بموقف أمير قطر، كما أثنى مذيع قناة beIN SPORTS الناطقة بالفرنسية على هذا التصرف النبيل تجاه سيدة فرنسا الأولى.وأصبح تصرفه حديث المغردين من المشاهير، حيث شارك الكاتب الصحفي جابر الحرمي الفيديو مُعلقاً : "تصرّف النبلاء .. وأخلاق العُظام " وكتب سهيم آل ثاني :"سيد الاخلاق #تميم_المجد سمو الامير يتنازل عن كرسيه لزوجة الرئيس الفرنسي، اتعبتهم يا بوحمد جعل من جابك الجنه".وأشاد اللاعب السابق ماجد الخليفي بتصرف الشيخ تميم وكتب :"الكاميرا التقطت لقطة المباراة في نهائي كاس العالم 2018 في تصرف نبيل وراقي وافضل معنى للتواضع".أما مذيع الجزيرة الرياضية حيدر عبد الحق كتب :"موقف لايفعله إلا النبلاء ، وأصحاب المروءة العربية الأصيلة المتأصلة في شخص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".وكتب الإعلامي فهد العمادي: "تصرف ذوق وجنتل من #تميم_المجد".يذكر أن المباراة انتهت بفوز فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتحقق اللقب الثاني عبر تاريخها.وسلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022.