النيابة تستنكر اعتداء مباحث الخليل على وكيلها سمير بنات وتطالب بمحاسبتهم

استنكر مجلس إدارة نادي أعضاء النيابة العامة، وعموم الهيئة العامة، الاعتداء العنيف البدني واللفظي، الذي وقع صباح هذا اليوم، على زميلنا الأستاذ سمير بنات، وكيل النيابة العامة في مقر فرع مباحث شرطة الخليل، من مدير الفرع غسان الشعلان، وأفراد المباحث بالفرع المناوبين، رغم علمهم بشخصه ووظيفته، وبحضور وكيل نيابة آخر كان برفقته.



وإننا في جمعية نادي أعضاء النيابة العامة، وعلى إثر هذا الاعتداء السافر، نحمل مدير شرطة محافظة الخليل، ومدير المباحث المذكور المسؤولية الكاملة، فحصانة عضو النيابة العامة هي مسألة مرتبطة بحقوق دستورية، لا يجوز لأي كان المساس بها مهما علا شأنه ومنصبه، وعليه فإننا نُعلن ما يلي:



1- نطالب الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وإقالتهم، وإقالة كل من يثبت تورطه بهذا الفعل الشائن، وبالتحديد مدير فرع المباحث والأفراد المعتدين.



2- نأمل من مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام مواصلة متابعة مجريات هذا الاعتداء، والتواصل مع جميع الجهات السيادية، ومدير عام الشرطة، بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقاً للقانون وعلى وجه السرعة.



3- نطالب النائب العام بوقف العمل بمذكرات التفاهم وملاحقها الموقعة مع الإدارة العامة للشرطة، وجميع أشكال التعاون المشتركة، بما فيها التدريبات، وإلغاء كافة الاجتماعات المقررة مع قيادة الشرطة؛ لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.



4- نهيب بجميع رؤساء النيابة العامة بكافة المحافظات عدم التواصل مع أي من مدراء فروع المباحث العامة، وعدم استقبال أي ملفات من قبلهم لحين محاسبة مرتكبي الفعل الآثم.



5- لضمان عدم المساس بحقوق المتقاضيين وسلامة الإجراءات القانونية في الدعاوى العمومية المنظورة أمام النيابة العامة، فان الجمعية، تطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة خلال الساعات القادمة، حتى لا نضطر آسفين إلى اللجوء لتعليق العمل بشكل كامل، ووقف التعامل مع جهاز الشرطة بالكامل.

رام الله - دنيا الوطن