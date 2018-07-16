شؤون فلسطينية

كحلون: على مصر والسلطة معالجة أزمات غزة وقطر مسؤولة عما يحدث بالقطاع

كحلون: على مصر والسلطة معالجة أزمات غزة وقطر مسؤولة عما يحدث بالقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون، الاثنين، إنه على مصر والسلطة الفلسطينية معالجة الأزمات الإنسانية بقطاع غزة، وعدم اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن هذه الأزمات.

وأضاف كحلون، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين): "إن هناك خلافات كبيرة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية حول طريقة معالجة الأزمات الإنسانية بقطاع غزة، ولكن لسنا نحن المسؤولين عن تقديم الحلول لهذه الأزمات".

وأضاف: "إسرائيل ليست المتهمة بما يحدث داخل قطاع غزة"، زاعماً أن قطر تمول حركة حماس، وهي المسؤولة عما يحدث بالقطاع".

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