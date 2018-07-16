رئيس المجلس الأوروبي يدعو بكين وموسكو وواشنطن إلى تجنّب الفوضى



وقال توسك، لدى لقائه رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ: "إن الوقت لم يفت لتجنب النزاع والفوضى"، مذكراً بأن الحروب التجارية، أدت مراراً في السابق إلى نزاعات مفتوحة، بحسب ما جاء على موقع (الغد).

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الاثنين، في بكين، كلاً من: الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى "تجنب النزاع والفوضى"، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، مواجهة مفتوحة مع أبرز شركائها التجاريين.