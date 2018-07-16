رئيس المجلس الأوروبي يدعو بكين وموسكو وواشنطن إلى تجنّب الفوضى
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الاثنين، في بكين، كلاً من: الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى "تجنب النزاع والفوضى"، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، مواجهة مفتوحة مع أبرز شركائها التجاريين.
وقال توسك، لدى لقائه رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ: "إن الوقت لم يفت لتجنب النزاع والفوضى"، مذكراً بأن الحروب التجارية، أدت مراراً في السابق إلى نزاعات مفتوحة، بحسب ما جاء على موقع (الغد).
دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الاثنين، في بكين، كلاً من: الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى "تجنب النزاع والفوضى"، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، مواجهة مفتوحة مع أبرز شركائها التجاريين.
وقال توسك، لدى لقائه رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ: "إن الوقت لم يفت لتجنب النزاع والفوضى"، مذكراً بأن الحروب التجارية، أدت مراراً في السابق إلى نزاعات مفتوحة، بحسب ما جاء على موقع (الغد).
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